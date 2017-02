Journalist als Staatsfeind

Der Vorwurf lautet »Sedition«, Outsa Mokone soll Menschen zur Rebellion gegen staatliche Autoritäten aufgewiegelt haben. Dem Chefredakteur des Sunday Standard, einer der wenigen unabhängigen Zeitungen Botswanas, droht daher eine zweijährige Haftstrafe. Angeklagt ist der Journalist wegen eines Berichts über einen nächtlichen Autounfall in der Hauptstadt Gaborone, in den Staatspräsident Ian Khama verwickelt gewesen sein soll. Der Crash war nie offiziell angezeigt worden. In Botswana stellt das einen Gesetzesverstoß dar, was der Sunday Standard dem Präsidenten zum Vorwurf machte. Das war vor zweieinhalb Jahren. Seitdem zieht sich der Prozess gegen Mokone hin. Am vergangenen Freitag musste er einmal mehr vor Gericht erscheinen. Doch die Richter vertagten den Fall erneut, der nächste Termin ist für Anfang April angesetzt.

Zwei Wochen dauerte es nach dem Unfall Ende August 2014, bis die Polizei in ...