Wieder Zahltag im Dieselskandal

Volkswagen kauft sich weiter frei. Der Autobauer stimmte zu, in den USA mindestens 1,26 Milliarden Dollar (rund 1,17 Milliarden Euro) an rund 80.000 Besitzer von großen Dieselfahrzeugen mit umweltbelastenden Dreilitermotoren zu zahlen, um die juristische Auseinandersetzung mit ihnen beizulegen. Wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Gerichtsunterlagen weiter hervorgeht, könnte es VW bis zu vier Milliarden Dollar kosten, wenn die Behörden einer Reparatur eines Großteils der betroffenen Wagen erteilen. Dann müsste der Konzern alle Autos, darunter Geländewagen von Audi, VW und Porsche, zurückkaufen. Die VW-Tochter Audi, die die Motoren entwickelt hat, prüft weitere Rückstellungen.

Die Wolfsburger hatten sich nach Monaten im Dezember mit den Behörden in den USA und anschließend mit den Privatklägern auf einen grundsätzlichen Kompromiss geeinigt: Etwa 20.000 betroffene ältere Wagen der Baujahre 2009 bis 2012 mit Dreilitermotoren, die nicht so umgerüstet werde...