Tod nach Rückmeldung

Am Dienstag ist in Moskau Waleri Bolotow, erster Ministerpräsident der international nicht anerkannten Volksrepublik Lugansk, beerdigt worden. Er war am vergangenen Wochenende in seinem Haus im Moskauer Umland kurz vor seinem 47. Geburtstag verstorben. Offizielle Todesursache ist Herzversagen, angesichts seiner politischen Vergangenheit wurde aber schnell spekuliert, dass er keines natürlichen Todes gestorben sei.

Bolotow wuchs in der Stadt ­Al­tschewsk westlich von Lugansk auf. Nach dem Wehrdienst diente er in einer Fallschirmjägerdivision. Die sowjetische Armee verließ er im Rang eines Feldwebels der Reserve. Anschließend hielt er sich offenbar mit kleinen Geschäften oder als Fahrer über Wasser. Ukrainische Quellen beschreiben ihn für diese Zeit als Schutzgeldeintreiber, der im Auftrag des regionalen Gouverneurs arbeitslose Bergleute abkassiert habe, die auf eigene Faust stillgelegte Kohleflöze abbauten. Politisch scheint er in dieser Zeit nicht aktiv ge...