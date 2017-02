Der Feind im Weißen Haus

David Navarro, der Chefberater des neuen US-Präsidenten Donald Trump, hat Deutschland vorgeworfen, die USA und die Mitgliedstaaten der EU »auszubeuten«. Die Bundesrepublik profitiere in ihren Handelsbeziehungen von einer »extrem unterbewerteten ›impliziten Deutschen Mark‹«, sagte Navarro am Dienstag der Financial Times.

Wo er recht hat, hat er recht, auch wenn ihn nicht die Drangsalierung Griechenlands und anderer südeuropäischer Staaten durch Berlin stört. Der deutsche Überschuss im Warenhandel und Kapitalverkehr mit dem Ausland ist nach jüngsten Berechnungen des Ifo-Instituts 2016 auf ein Rekordniveau von knapp 300 Milliarden Dollar gestiegen. Der Überschuss in Höhe von 8,6 Prozent der Wirtschaftsleistung liegt weit über der von der EU vorgegebenen Grenze von sechs Prozent. Merkel bekräftigte umgehend, an der Währungspolitik nichts ändern zu wollen. »Deutschland ist ein Land, das immer dafür geworben hat, dass die Europäische Zentralbank eine unabhängige...