In Obamas Fußstapfen

Auch unter dem neu eingesetzten US-Präsidenten Donald Trump werden die Vereinigten Staaten am Drohnenkrieg und dem gezielten Ermorden von »Terrorverdächtigen« festhalten. Das erklärte am Dienstag (Ortszeit) Regierungssprecherin Sarah Sanders in Washington gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Gleichzeitig bestätigte sie, dass auch US-Bürger Ziele werden können. Dies ist durch die US-Verfassung nicht gedeckt. Bereits unter dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama waren US-Amerikaner, wie der aus einer jemenitischen Familie stammende Anwar Al-Awlaki, durch Drohnenangriffe ermordet worden. Trump hatte sich im Wahlkampf für ein solches Vorgehen ebenso...