Kein Spielgeld

Ein deutscher Finanzminister lässt sich gar nichts sagen. Patzig wie eh und je wies Wolfgang Schäuble (CDU) wieder sämtliche Vorschläge von sich, wie man aus dem Euro-Desaster entrinnen könnte.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) besteht auf seiner Haltung, sich nur dann finanziell an dem 86 Milliarden Euro schweren Kreditprogramm zu beteiligen, wenn Athen ein Schuldenschnitt gewährt wird. Bevor das geschieht, wird sich Schäuble eher einen Arm abhacken. Die Euro-Gruppe habe stets betont, dass die finanzielle Beteiligung des IWF am Programm für Griechenland unerlässlich sei, ließ er am Dienstag durch einen Sprecher verkünden. Weitere Auszahlungen seien vom Engagement des IWF abhängig.

Am Freitag abend hatte AFP einen vertraulichen Entwurf des Währungsfonds veröffentlicht, über den dessen Exekutivdirektorium am 6. Februar, nach Abschluss der derzeitigen »Programmüberprüfung« in ...