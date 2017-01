Im Notfall Strom aus dem Traktor

Nicht Windstille, sondern ein Zyklon habe im September 2016 in Südaustralien für einen kompletten Stromausfall gesorgt. Auf eine Reaktion innerhalb von Sekunden müsse sich daher die zeitgenössische Energiewirtschaft einstellen, erläuterte der Wissenschaftler Wilhelm Riesner am Montag abend im Berliner »Café Sibylle«. Sein Vorschlag: in einer solchen Situation z. B. die etwa 1,3 Millionen Traktoren in der Bundesrepublik durch intelligente Vernetzung sofort als Generatoren verwenden. Riesner war einer von fünf Experten, die sich auf dem Podium zu »Problemen der Energieerzeugung und -versorgung gestern und heute« äußerten. Die Veranstaltung mit etwa 40 Besuchern bildete den Auftakt zu einer Reihe, die das Erscheinen des Buches »Jetzt reden wir weiter« von führenden Fachleuten der DDR-Industrie begleitet.

Riesner skizzierte den sich zur Zeit vollziehenden Übergang von »Speicherenergie« zu »fluktuierenden Energieformen« und nannte das sich daraus ergebende Vers...