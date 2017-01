Tornado ist tot

Für den MSV Duisburg, Tabellenführer der 3. Liga, begann die Rückrunde mit einem Schock. Im Alter von 57 verstarb Ruhrpottlegende und langjähriger MSV-Stürmer Michael Tönnies. Eine Lungentransplantation 2013 hatte ihm noch ein paar Jahre geschenkt, in denen er als zeitweiliger Stadion­sprecher beim MSV und Sportdirektor bei der SpVgg. Essen-Schonnebeck in der Oberliga arbeitete und vor zwei Jahren sogar ein Buch über sein Leben veröffentlichte. »Mich würde es heute gar nicht geben«, äußerte er damals im Interview gegenüber Reviersport und meinte damit den Typ Profifußballer, den er repräsentierte: freiheitsliebend, kettenrauchend und Wein, Weib und Glücksspiel zugetan. Und brachte doch, ohne je titelgeil zu sein, seine Leistung. Berühmt wurde Tönnies 1991 mit dem schnellsten Hattrick in der Geschichte der Bundesliga (pikanterweise gegen den jungen Olli Kahn im Tor des KSC). Robert Lewandowski war erst 2015 schneller.

