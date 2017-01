Erich Mielke – Meister der Angst

Während Erich Mielke in der JVA Moabit auf seinen Prozess wartet, blickt er in diesem Dokudrama im Gespräch mit einer Psychologin auf sein Leben zurück. Ergänzt werden die Spielfilmszenen durch Interviews, Archivmaterial und Einsichten in die Akten, die der BND und die CIA über den Chef des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR führten. Interessengeleiteter Irrsinn, darf man vermuten.

Arte, 20.15

Die Spezialkommission

Geheime Mordermittlung in der DDR

Sexualverbrechen, Morde oder gar Serienmorde sollte es in einer »entwickelten sozialistischen Gesellschaft« besser nicht geben. Die Dokumentation stellt drei bislang nicht veröffentlichte Kriminalfälle vor. Und die x-te obergeheime Stasisondereinheit – für die Einschaltquote...