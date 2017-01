Unpresidented Pizza

Wie analysiert man das Phänomen Trump am besten? Vielleicht indem man es Stück für Stück auseinandernimmt. Einen gestalterischen Vorschlag, wie das aussehen könnte, macht die Februarausgabe des FSK-Magazins Transmitter. Auf dessen Cover sieht man ein Foto des neuen US-Präsidenten, zerlegt in handliche Pizzastücke. Mit Trump und dem weltweiten Rechtspopulismus hat sich auch die Veranstaltung »Speak Truth to Power« beschäftigt, die am 21. Januar am FFT Düsseldorf stattfand. Die Audiolinks zu den hörenswerten Beiträgen findet man unter andco.de.

Ein nicht zuletzt auch in der BRD gut gepflegtes Feindbild des »Westens« ist die VR China. Kein Wunder, dass über die lebendige Musikszene dort hierzulande kaum etwas bekannt ist. Das zu ändern, ist die Sendung »neue Musik aus China« (Di., 17 Uhr, FSK) angetreten, diesmal mit »Liegengebliebenem und Liebgewonnenem« aus dem vorigen Jahr. Auf derselben Welle kann man heute die Sendung »Yavuz Narin – Vortrag in Lüneburg:...