Für das Kollektiv

Zum Glück gibt es gelegentlich einen Film, der die verkrampfte deutsche Debatte über die DDR etwas auflockert. »Kundschafter des Friedens« von Robert Thalheim ist so einer, der einen vergnüglichen Umgang mit der jüngsten Vergangenheit verspricht und dies auch hält.

Die öffentliche Werbung für das Werk war so intensiv, dass sein Thema allgemein bekannt sein dürfte: Der Bundesnachrichtendienst sieht sich gezwungen, ein Kollektiv (und kein Team, Herr Regisseur!) der früheren MfS-Auslandsaufklärung mit speziellen Ortskenntnissen zu reaktivieren, um in einer (fiktiven) mittelasiatischen einstigen Sowjetrepublik den entführten Präsidenten zu befreien. Der Clou dieser Truppe ist, dass sie von den alten DDR-Schauspielern Henry Hübchen, Michael Gwisdek, Thomas Thieme und Winfried Glatzeder verkörpert wird, die hier Paraderollen bekommen. Aus welchen Milieus diese Abgehalfterten zusammengeklaubt werden müssen, ist eine Schau für sich. Bei Erfolg – so die Zusage des ...