Projekt des Kanzleramts

Eineinhalb Tage nach dem ersten Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin kam der ukrainische Präsident Petro Poroschenko nach Berlin. Es fällt schwer, dieses Treffen nicht in der Logik des Sprichworts zu interpretieren, wonach unter den Blinden der Einäugige König ist: Der Chef einer im weltweiten Ranking dritt­rangigen Macht erscheint bei der Chefin einer immerhin zweitrangigen. Einer zweitrangigen, die aber nicht einfach so wegzustecken bereit ist, dass Trump sie dadurch, dass er das über Jahre Undenkbare tut – über ihren Kopf hinweg eine Zusammenarbeit mit Russland anzupeilen –, an diese Zweitrangigkeit erinnert.

Aus Poroschenkos Sicht ist es ein naheliegender Verzweiflungsschritt, sein am Rande des Bankrotts stehendes Land nun demjenigen westlichen »Partner« als Quasiprotektorat anzudienen, dessen Ambitionen – auf einem zugegebenermaßen anderen Niveau – durch Trump ebenso die Marginalisierung droht wie denen der Ukraine. D...