Chancenloser Teddybär

»Wir machen die SP groß und Rutte klein«, versprach Spitzenkandidat ­Emile Roemer den Delegierten auf dem Kongress der Sozialistischen Partei in den Niederlanden kämpferisch. Das ist nun auch schon wieder zwei Wochen her, aber die SP dümpelt weiterhin im Umfragetief. Läppische elf der 150 Sitze sagen ihr die meisten Meinungsforscher im Moment für die Parlamentswahl am 15. März voraus. Vier weniger als beim letzten Mal. Unterdessen liefern sich der rechtsliberale Ministerpräsident Mark Rutte und der Rechtspopulist Geert Wilders ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Wahlsieg.

»Einen Sprint mehr, ein Tackling extra, auch wenn es vielleicht ein Foul ist«, rief der junge Parteivorsitzende der SP, Ron Meyer, unlängst die Genossinnen und Genossen zu einer ruppigeren Gangart auf. Der SP-Fraktionsvorsitzende Emile Roemer wäre der richtige Mann für diese Aufgabe, vorausgesetzt, alles an ihm wäre so rauh wie seine Lieblingsband Metallica. Doch als Politiker ist er kein Haud...