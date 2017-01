Kaum »Antänzer« aus Köln

Der Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtages, der die sexuellen Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht 2015 auf 2016 in Köln untersuchen sollte, ist am Montag zu seiner letzten öffentlichen Sitzung zusammengekommen. Sein Auftrag bestand darin, mögliche Versäumnisse der Sicherheitsbehörden bei dem damaligen Polizeieinsatz in der Domstadt aufzuarbeiten. Unter den Augen der Beamten war es zu massenhaften Übergriffen auf Frauen und diversen Diebstählen gekommen. Infolgedessen lagen den Behörden mehr als 1.000 Strafanzeigen vor.

Geringe Schnittmengen

Am Montag vernahmen die Parlamentarier unter anderem einen Beamten des Bundeskriminalamtes (BKA). Dieser sagte laut Nachrichtenagentur dpa im Zeugenstand, dass die Straftäter der Silvesternacht weit überwiegend nicht aus der Kölner »Antänzerszene« stammten. Sie sollen vielmehr aus anderen Städten Nordrhein-Westfalens angereist sein. Es gebe aus Ermittlersicht nur geringe Schnittmengen zwisch...