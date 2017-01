Weg frei für Gespräche

Am 7. Februar sollen in Quito offizielle Friedensgespräche zwischen der Regierung Kolumbiens und der Nationalen Befreiungsarmee (ELN), der zweitgrößten Guerillaorganisation des südamerikanischen Landes, beginnen. Wie lateinamerikanische Medien am Montag berichteten, hat die Regierung von Staatschef Juan Manuel Santos zwei frühere Comandantes der ELN aus der Haft entlassen, die der Verhandlungsdelegation der Aufständischen angehören sollen. Dem Fernsehsender Telesur zufolge saß Juan Carlos Cuellar 13 Jahre im Gefängnis, nachdem er zuvor zehn Jahre lang als Kontaktmann für die verschiedenen Regierungen Kolumbiens gedient hatte, wenn diese Verbindungen zur Guerilla aufnehmen wollten. Eduardo Martínez wurde 2014 festgenommen, al...