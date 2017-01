Die Wahrheit über den 18. Spieltag

Der ehemalige Hertha-Angestellte Änis Ben Hatira, der zusammen mit zwei von den drei Boatengs in einer üblen Gegend Berlins aufwuchs, wurde von seinem jetzigen Verein Darmstadt 98 »einvernehmlich« gefeuert, weil man ihm Kontakte zu Salafisten vorwarf. In Berlin war er rausgeschmissen worden, weil er seinem Mitspieler Mitchell Weiser ein Veilchen verpasst hatte. Über Umwegen bei Darmstadt 98 gelandet, sollte er das Projekt Nicht-Abstieg voranbringen, das gerade mit dem neuen Trainer Torsten Frings den Bach runtergeht, jedenfalls spricht die 1:6-Heimpleite gegen Köln dafür.

Ben Hatira behauptet, sein Engagement für »Ansaar International«, das Hilfsprojekte in Gaza finanziert, sei ehrenwert und lauter, und die Organisation freue sich, einen so prominenten Fürsprecher und Unterstützer in ihren Reihen zu haben. Einen Tanklaster mit Trinkwasser, versehen mit se...