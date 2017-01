Wiso

Mieterhöhung – was ist erlaubt?

Heute bleiben wir mal praktisch und intelligent: Mieterhöhung – was ist erlaubt? Fast jeder zweite Deutsche wohnt zur Miete, das ist in keinem anderen Land der EU so. Laut aktueller Mietübersicht (Stand Oktober 2016) liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei 7,21 Euro, Tendenz steigend. Besonders in Großstädten ist der Wohnraum oft knapp. Dadurch steigen dann auch die Mieten. Aber nicht jede Erhöhung ist gerechtfertigt. Wiso erklärt, wie Sie sich gegen eine unberechtigte Mieterhöhung wehrenkönnen, wo Sie Hilfe bekommen. Weitere Themen: Immer mehr LEDs fest eingebaut – Keine Reparatur möglich / Bestattungsinstitute im Test – Abzocke während der Trauer / Unterhaltsvorschuss vom Staat – Kinder ohne Unterhal...