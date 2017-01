Stumpfsinn, warmgestellt

Stadt-Bashing ist eine Kunst, die immer seltener praktiziert wird. Ende der 90er Jahre sichteten verschiedene Autoren Deutschlands »öde Orte« und verfassten wertvolle Warnhinweise, wohin man nicht fahren sollte, die von Jürgen Roth und Rayk Wieland bei Reclam Leipzig in drei Bänden kompiliert wurden. Selbstverständlich blieb kaum eine Stadt übrig, über die sich nicht lustig gemacht wurde. Für einen dieser Bände, von denen es sogar ein »Best of Öde Orte« gibt, hat der leider früh verstorbene Horst Tomayer ein Nachwort verfasst und den Unerwähnten gedroht: »Wir verpassen Ihrer Ortschaft ein Negativimage, das sich, nach allen Regeln der Schmähkunst, in den Sielen gewaschen hat und wie der Arsch einer Schmeißfliege im Sonnenlicht aufstrahlt... « Leider ist aber nie ein Sammelband erschienen, der sich mit der Ödnis österreichischer Orte beschäftigt. Nicht nur zu Salzburg hätte ich da einige Gemeinheiten beizutragen.

Doch der Suhrkamp Verlag sorgt nun für Abhilf...