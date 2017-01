We shall overcome

Seit Donald Trump am frühen Morgen des 9. November 2016 als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika feststand, schämen sich viele liberale US-Amerikaner wieder für ihr Land. Wie unter Lyndon B. Johnson, unter Richard Nixon und unter George W. Bush. Sie fressen ihre Wut nicht still in sich hinein, sondern sie demonstrieren auf Straßen und Plätzen. Und sie leisten »passiven Widerstand«, wo sie in entsprechenden Positionen sind.

Wer beim Wort »liberal« an die FDP denkt, liegt, was die USA angeht, falsch. Viele Liberale sind dort intellektueller, radikaler und rebellischer als hierzulande der Durchschnitt der SPD-Anhänger und sogar als die deutsche Linkspartei.

Die Empörung und die Scham der US-Liberalen gilt nicht nur der Flut reaktionärer und menschenfeindlicher Anordnungen, die Trump schon in seiner ersten Amtswoche am Fließband produziert hat. Sie r...