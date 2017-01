»Die Kollegen sind danach austauschbar«

Gemeinsam mit mehr als 50 Kolleginnen und Kollegen arbeiten Sie in einer Zentralen Unterbringungseinrichtung, ZUE, des Landes Nordrhein-Westfalen. Wie viele Flüchtlinge leben dort, und wer betreibt die Unterkunft?

In der ZUE Rheinberg finden bis zu 500 geflüchtete Menschen eine vorübergehende Heimat. Die Einrichtung wird von der Bezirksregierung Düsseldorf betrieben, welche einen Generalvertrag mit der Investorengruppe IPG Marketing & Vertriebsgesellschaft mbH geschlossen hat. In diesem Vertrag ist die Komplettversorgung der Einrichtung geregelt. Das Unternehmen bedient sich verschiedener Dienstleister, um den Vertrag zu erfüllen. In diesem Rahmen wurde das Deutsche Rote Kreuz, DRK, mit der Sozialbetreuung und Verköstigung beauftragt.

Am morgigen Dienstag ist jedoch der letzte Arbeitstag für Sie und Ihre Kollegen. Dann übernimmt der katholische Malteser Hilfsdienst e. V. die Einrichtung. Warum?

Diese Frage stellen wir uns auch, da es dazu verschiedene Ve...