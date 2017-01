Monarch fordert Einlass

Die Parole ist löblich. Auf ihrem Gipfel in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba, der mit dem zweitägigen 28. Treffen der Staatschefs am Dienstag abgeschlossen wird, will die Afrikanische Union (AU) »die demographische Dividende durch Investitionen in die Jugend nutzbar machen«. Doch so ehrenwert dieses Ziel auf dem Kontinent, wo knapp zwei Drittel der Bevölkerung unter 24 Jahren sind, auch ist – es dürfte ein Randthema bleiben. Denn zum einen steht die Wahl eines neuen Vorsitzenden der AU-Kommission an, und zum anderen wird der Staatenbund über die Wiederaufnahme Marokkos debattieren, was aufgrund der anhaltenden marokkanischen Besatzung der Westsahara zur Grundsatzfrage wird.

1984 war Marokko aus Protest gegen die Aufnahme der Westsahara aus der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU), dem Vorläufer der AU, ausgetreten. Anlässlich des letzten Gipfels, der im vergangenen Juli in Ruanda stattfand, kündigte König Mohammed VI. in einem Brief Marokkos ...