Polizistin schweigt

Im Mordprozess um die getötete chinesische Studentin Yangjie Li sollte am heutigen Montag am Landgericht Dessau-Roßlau die Mutter des 21jährigen Angeklagten Sebastian F. als Zeugin vernommen werden. Doch die Dessauer Polizistin Ramona S. hatte dem Gericht ein ärztliches Attest vorgelegt. Danach sei sie prozessunfähig. Die Nebenklagevertreter bezweifeln das. Sie verlangen, einen Amtsarzt hinzuzuziehen. Die Rollen der Mutter und ihres Mannes Jörg S., der bis Juni das städtische Polizeirevier leitete und F.s Stiefvater ist, sind unklar. Sie könnten in die Ermittlungen eingegriffen und Beweismittel entsorgt haben.

So hatte die Mutter von Xenia I. (die Partnerin und Mitangeklagte von Sebastian F., ebenfalls 21) vergangenen Dienstag ausgesagt, mit F.s Mutter in Kontakt zu stehen, wegen der beiden Kinder des inhaftierten Paares. Ramona S. hole die Enkel in regelmäßigen Abständen ab, sagte sie. Wenn sie dazu in der Lage sei und kommuniziere, müsse eine Krankheit b...