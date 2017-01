Karlsruhe behält Linie bei

Einige Medien, die die Meldung über die Annahmeverweigerung der Verfassungsbeschwerde der MfS-Rentner vermeldeten, vermochten ihre Genugtuung über die tauben Ohren in Karlsruhe nicht zu unterdrücken. Mit Häme zitierte beispielsweise der MDR die Begründung: »Die Beschwerdeführer hätten insbesondere keine neuen Tatsachen vorgebracht, um eine erneute verfassungsrechtliche Prüfung der Überführung der Rentenansprüche zu rechtfertigen.«

Doch worin hätten die neuen Tatsachen bestehen sollen? Es galt und gilt unverändert der Auftrag, den der seinerzeitige Justizminister Klaus Kinkel (FDP) am 23. September 1991 auf dem Deutschen Richtertag formuliert hatte. »Ich baue auf die deutsche Justiz. Es muss gelingen, das SED-System zu delegitimieren«, so der vormalige BND-Chef. Man werde die Exponenten des Systems nicht in L...