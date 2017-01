Verschweigen und vernebeln

Die EU leistet sich eine »East Strat Com Task Force« mit Hauptsitz in Tallinn, Estland. Ihre Aufgabe ist es, »russische Desinformation« zu entlarven. Einmal wöchentlich schickt die Truppe einen Newsletter herum, in dem sie ihre neuesten Entlarvungen unters Volk bringt.

Die aktuelle Ausgabe trägt den netten Titel »Selber Nazi« und beschwert sich darüber, dass Russland seine politischen Gegner ständig mit Nazivergleichen behänge. Mal seien die armen Ukrainer dran, mal die in dieser Hinsicht vollkommen unbeleckten Balten. Und nun hätten sich die Kreml-Agitatoren sogar eine leibhaftige kanadische Außenministerin vorgenommen. Der »prorussische« Blog Dancing with bears habe Chrystia Freeman ihren Großvater mütterlicherseits vorgehalten, einen Mann namens Michailo Chomjak.

Nun sind Kinder oder Enkel nur schwer für das verantwortlich zu machen, was ihre Eltern oder Großeltern angestellt haben. Es sei denn, sie bekennen sich dazu und beschönigen es. Dieser Mi...