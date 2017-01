Zahlmeister Bodenpersonal

Sie sorgen rund um die Uhr für sichere Abläufe auf deutschen Flughäfen, die Anforderungen an sie sind hoch. Beschäftigte der sogenannten Bodenverkehrsdienste (BVD) müssen die Abfertigungssoftware der verschiedenen Airlines kennen, fließend Englisch sprechen – und nicht zuletzt zuvorkommend und kompetent im Umgang mit den Fluggästen sein. In vielen Bereichen müssen sie über hohe technische Qualifikationen verfügen. Trotzdem werden die mehr als 30.000 Kolleginnen und Kollegen, die in den Airports Passagiere abfertigen und kontrollieren, Gepäck, Fracht und Post verladen, Maschinen betanken, warten und im Winter enteisen, miserabel bezahlt und leiden unter zunehmender Arbeitsverdichtung. Die Gewerkschaft ver.di verhandelt deshalb gegenwärtig an den Flughäfen Hamburg, Berlin Tegel/Schönefeld, Leipzig, Dresden, Frankfurt, Köln, Düsseldorf und Stuttgart mit den zuständigen Unternehmerverbänden um Lohnerhöhungen für sie.

Ziel sei der Abschluss eines Branchentarifv...