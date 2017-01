Fußballdiplomatie auf chinesisch

Fußballfans aus aller Welt verfolgen dieser Tage gespannt die in Gabun ausgetragene Afrikameisterschaft der Herren. Was zumindest in Europa nur wenige wissen: Auch China ist bei Afrikas Sportereignis des Jahres dabei. Die Nationalmannschaft des asiatischen Landes steht zwar selbstverständlich nicht auf dem Platz, doch wäre die Durchführung des Wettbewerbs ohne die Volksrepublik nicht möglich. Denn drei der vier Stadien, in denen die Spiele ausgetragen werden, wurden mit Hilfe von China konzipiert, gebaut und finanziert.

Als Gabun 2012 das letzte Mal das prestigeträchtige Kontinentalturnier mit ausrichtete, schenkte die Volksrepublik dem zentralafrikanischen Land das in der Hauptstadt Libreville gelegene, 40.000 Plätze bietende Stade d’Angondjé. Der Bau kostete umgerechnet knapp 46 Millionen Euro. Zum Dank für die scheinbar generöse Geste trägt es den Beinamen Stade de l’Amitié sino-gabonaise (Stadion der chinesisch-gabunischen Freundschaft). Für das diesjä...