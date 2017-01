Ihr Wunsch ist mir Befehl?

Die junge Frau stand in der Garageneinfahrt, rauchte und telefonierte, während ich vor mich hin dödelte, meinen Blick über jüngst zurückgeschnittene Büsche und Stauden schweifen ließ und mich aufs angenehmste ländlich und friedlich fühlte, wie das mit Gartenhandschuhen und Rosenschere ja auch gut möglich ist. Der Tag war klar, sonnig und kalt, Rauhreif glitzerte auf Hecken, Rasen, Bäumen und Feldern, Kater Domi und die Nachbarskatze Lissy hoppten und ölten um mich herum. Lissy war von ihrem Besitzer respektive Halter auch bei Minusgraden so oft verjagt worden – »Hau ab, du blödes Vieh!« hatte er gebellt wie ein Mastino –, und so war Lissy eben adoptiv zu uns gekommen, schlief im Haus, bekam ein warm und weich gepolstertes Körbchen und so regelmäßig gutes Futter, dass dieses 15 Jahre alte und halbwilde Katzenstraßenmädchen sich an unsere Gesellschaft gewöhnte, immer zutraulicher wurde, wieder ein glänzendes Fell bekam und sich schon sichtlich heimisch füh...