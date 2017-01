Aktenversender des Tages: Hubertus Knabe

Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo Hubertus Knabe her. Wer annimmt, 26 Jahre nach dem DDR-Anschluss werde das Herumtrampeln auf dem ostdeutschen Staat beendet, den belehrt der Direktor der zur bundesdeutschen Gedenkstätte erhobenen früheren Haftanstalt des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen eines Besseren. Er nannte den Knast zu Beginn seiner Tätigkeit 2001 »Dachau der DDR«, Faschismusverharmlosung ist seine Berufung. Wenn daher AfD-Höcke Dresden zur »Hauptstadt der Mutbürger«, also seiner Bewegung, erklärt und eine »erinnerungspolitische Wende ...