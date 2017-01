»Botschaft an Russland«

Der ostlibysche Milizenführer Khalifa Haftar stärkt seine Stellung im Kampf um die Macht. Am Dienstag meldeten seine Truppen die Eroberung des Bezirks Kanfuda in Bengasi. Er war einer der letzten Stützpunkte einheimischer Islamisten. In der Hafenstadt befindet sich seit einem missglückten Putsch im Jahr 2014 das Hauptquartier von Haf­tar, aber bisher ist es ihm nicht gelungen, Bengasi vollständig zu besetzen. Kanfuda war von seinen Truppen, die sich selbst »Libysche Nationalarmee« (LNA) nennen, seit Monaten belagert worden. Zwei Bezirke im Stadtzentrum werden nach Angaben von Bewohnern immer noch von Islamisten kontrolliert.

Haftar kooperiert mit der Gegenregierung in Baida und dem Abgeordnetenhaus (HOR) in Tobruk – beide Städte liegen ebenfalls in Ostlibyen –, die in Konkurrenz zur international anerkannten Regierung in der Hauptstadt Tripolis stehen. Viel Autorität hat diese aber selbst in Westlibyen nicht. Das Abkommen, das den Konfliktparteien im Dezem...