it Geißel und Stachelgürtel

Ein Wahlkongress des Opus Dei (Werk Gottes) hat am Montag den spanischen Geistlichen Fernando Ocáriz Braña zum neuen Leiter der katholischen Gemeinschaft gewählt. Nach dem Tod von Javier Echevarría am 12. Dezember war der 72jährige Prälat mit der kommissarischen Leitung beauftragt worden. Ocáriz ist der dritte Nachfolger des 1928 von Josemaría Escrivá gegründeten »Gotteswerkes«, das dieser bis zu seinem Tod 1975 führte. Mit Ocáriz kommt wieder ein Leiter aus Spanien. Das Land gilt als eine Hochburg der klerikalfaschistischen Organisa­tion. Mehrere ihrer Mitglieder nahmen zwischen 1936 und 1939 Posten in der Putschregierung Francisco Francos ein und beteiligten sich so am blutigen Krieg gegen die Spanische Republik.

Der 1944 geborene Ocáriz studierte in Barcelona Physik und in Rom Theologie. 1971 promovierte er an der Opus-Dei-Universität von Pamplona in Navarra. Er gehörte zu den Mitbegründern der Päpstlichen Universität vom Heiligen Kreuz in Rom, an der e...