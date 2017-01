Aufmarschplan

Ein wenig bremsen kann man sie doch noch auf ihrem Marsch nach Osten, die Bundeswehr. Man braucht nur etwas Eisregen. Das 17 Mann starke deutsche Vorkommando für den NATO-Einsatz in Litauen befand sich bereits im Anflug auf Vilnius, als die Transall wegen überfrierender Nässe auf dem dortigen Flughafen abdrehen, in Warschau zwischenlanden und anschließend unverrichteter Dinge zum heimischen Fliegerhorst Penzing in Landsberg am Lech zurückkehren musste. Am Dienstag, im zweiten Anlauf, gelang dann das Landemanöver. Der erste Schritt war – wenngleich mit einer peinlichen Verspätung – geschafft.

Nach und nach werden von nun an rund 450 deutsche Soldaten in den litauischen Ort Rukla knapp 100 Kilometer nordwestlich von Vilnius verlegt, wo sie sich mit Kameraden aus den Niederlanden, Norwegen und Belgien, später auch aus Frankreich und Kroatien zu einer der vier NATO-Battlegroups verbinden, die laut Beschluss des Warschauer...