Brot für jeden

Sie haben die »staatliche Bevormundung satt«: Foodsharing-Aktivisten wollen am heutigen Donnerstag in Berlin gegen strenge Behördenauflagen demonstrieren. Während die neue Landesregierung sich in dieser Hinsicht gesprächsbereit zeigt, geht nach Angaben der freiwilligen Verteiler die Lebensmittelaufsicht der Bezirks Pankow gegen sie vor. In Berlin gibt es über 20 private Übergabeorte für Lebensmittel, »Fair-Teiler« genannt.

Die Initiative hat online 40.000 Unterschriften für den Erhalt dieser Übergabestellen gesammelt. Diese sollen am heutigen Abend am Ende einer Veranstaltung im August-Bebel-Institut zum Thema »Wie isst die Stadt?« an die neue Staatssekretärin für Verbraucherschutz, Margit Gottstein (Grüne), übergeben werden.

Die Fair-Teiler werden von Ehrenamtlichen mit Produkten gefüllt, die Supermärkte oder Bäckereien spenden, weil sie sonst weggeworfen würden. Seit über einem Jahr stufen die Behörden diese Übergabeorte als Lebensmittelbetriebe ei...