Bernard Charles »Bernie« Ecclestone ist entmachtet. Nach knapp 40 Jahren als Geschäftsführer der »Königsklasse« der dümmsten Sportart der Welt, wird er durch den US-Amerikaner Charles »Chase« Carey ersetzt. Das teilte der neue Besitzer der Formel 1, das US-Entertainmentunternehmen Liberty Media, am Montag abend mit, als die Übernahme offiziell verkündet wurde. Noch im September hatte man erklärt, mit dem 86jährige Ecclestone weitere drei Jahre zusammenarbeiten zu wollen. Dieser soll nun seine Erfahrung und Kontakte als »Chairman Emeritus« einbringen. Was der Posten bedeute, konnte Ecclestone selbst nicht sagen: »Meine neue Position ist jetzt so ein amerikanischer Ausdruck. Eine Art Ehrenpräsident. Ich führe diesen Titel, ohne zu wissen, was er bedeutet.« Er hatte seinen erzwungenen Abgang am Montag schon vorab kundgetan. »Ich wurde heute abgesetzt. Bin einfach weg«, zitierte ihn Auto, Motor und Sport. Öffentlich zollte Liberty Media Ecclestone dennoch Res...