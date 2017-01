Schlauchbootprotest erlaubt

Einen guten Ausgang für die beschuldigten Antifaschisten hat am Donnerstag ein Prozess vor dem Amtsgericht im südniedersächsischen Duderstadt genommen. Die Strafbefehle wurden jeweils zurückgenommen – somit war eine Schlauchboot-Protestaktion am 27. Dezember 2015 auch juristisch nicht zu beanstanden. An jenem Tag hatte der rechte »Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen« in Duderstadt eine seiner berüchtigten »Mahnwachen« abgehalten. Bei diesen Veranstaltungen hetzen NPD-Kader und Mitglieder neonazistischer »Kameradschaften« gegen Flüchtlinge. Das örtliche Bündnis gegen rechts hatte wie stets zu Protesten aufgerufen.

Rund 100 Nazigegner versammelten sich abseits der »Mahnwache« zu einer Kundgebung. Drei Aktivisten aber näherten sich den Neonazis auf einem Teich mit einem roten Gummiboot – und spielten über ein Megaphon Musik und Sirenengeheul ab. Die St...