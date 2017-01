Hilfstruppe mit Waffenschein

In Sachsen wird die Polizei knapp. Man setzt auf schnellbesohlte Hilfssheriffs. Eine 1.400 Mann starke Truppe will Innenminister Markus Ulbig (CDU) bis 2019 aufstellen. 223 Wachpolizisten sind bereits im Dienst, 100 weitere werden derzeit ausgebildet. Sein Ressort wirbt im Freistaat um »alle, die eine Berufung suchen« und »eine Chance wie keine andere wollen«. Doch so einfach gestaltet sich das nicht: Nur jeder fünfte Bewerber gelangt ins Auswahlverfahren; und jeder achte davon absolviert erfolgreich den Test für den 12wöchigen Crashkurs – inklusive Waffenschein. Um das herauszufinden, hatte der Linke-Abgeordnete Enrico Stange eine Statistik aus Ulbigs Haus ausgewertet.

Vor allem das Tragen der Waffe sei ein Sicherheitsrisiko, kritisierte Stange gegenüber der Leipziger Volkszeitung (LVZ). Drei Monate könnten keine dreijährige Ausbildung ersetzen. Darüber hinaus sei die Hilfstruppe eine Billiglösung. Weil die Angeheuerten 500 bis 600 Euro weniger als die re...