»Keiner der Konzerne will Häuser bauen«

Die Bench Marks Foundation hat 2013 aufgedeckt, dass der Bergbaukonzern Lonmin in der Gemeinde Marikana nicht die Wohnungen geschaffen hat, zu deren Bau er verpflichtet war. Was hat das Unternehmen seitdem getan?

Wir haben Lonmin zehn Jahre lang untersucht. Schon 2006 haben sie davon gesprochen, 5.500 Häuser zu bauen, und das haben sie dann jedes Jahr wiederholt – aber bis auf drei nie welche gebaut. Vergangene Woche habe ich den Konzern erneut nach Zahlen gefragt. Ich wusste, dass er 50 Hektar Land bereitgestellt hatte, die Häuser darauf sollte aber die Regierung bauen. Es gibt jetzt 500 Häuser, aber die Arbeiter wollen sie nicht kaufen. Sie haben kein Interesse an Wohneigentum in dem Bergbaugebiet, sondern eher in den Gegenden, aus denen sie stammen. Nahe der Minen wollen sie subventionierte Miethäuser. Optional will Lonmin die Häuser für 900 Rand (62 Euro) im Monat vermieten, aber die Arbeiter sagen, sie können nur 300 Rand bezahlen.

Lonmin will Häuser v...