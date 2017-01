»Bundeswehr soll Handelswege freihalten«

Am 8. Februar werden Sie auf Einladung der Gewerkschaften ver.di und IG Metall im Frankfurter DGB-Haus sprechen. Thema der Veranstaltung ist die Auseinandersetzung mit dem sogenannten Weißbuch zur Sicherheitspolitik, das die Bundesregierung im vergangenen Jahr veröffentlicht hat. Wie bewerten Sie die Schrift?

Das »Weißbuch« resümiert die Entwicklung der vergangenen Jahre, in denen die Bundesregierung stetig versucht hat, die Präsenz der Bundeswehr in Konflikten zu begründen. Vorbereitet haben es unter anderem der scheidende Bundespräsident Joachim Gauck und der zu seiner Nachfolge am 12. Februar antretende Kandidat Frank-Walter Steinmeier von der SPD. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen, CDU, ist selbstverständlich ebenfalls involviert. Sie alle sprechen seit langem über die »gesteigerte politische und militärische Verantwortung Deutschlands in der Welt«. Erweiterte Bundeswehr-Einsätze sollen nicht nur strategisch der westlichen Herrschaft i...