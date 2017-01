Geister mit Herz

Zumindest die Premiumklasse des hiesigen Kickwesens hat am Wochenende wieder den Betrieb aufgenommen. Dabei bestätigte sich wieder einmal die Erkenntnis, dass sich guter Fußball und schärfere Minustemperaturen in der Regel ausschließen. Ansehnliches Spiel blieb folglich eher die Ausnahme, lediglich Bayer Leverkusen und die Hoffenheimer zeigten ansprechende Auftritte. Ein alles überstrahlendes Highlight hatte der Spieltag jedoch, denn der 2:1-Siegtreffer von Robert Lewandowski für den FC Bayern am Freitag abend in Freiburg hatte alles, was diesen Sport so verzückend macht. Ein schöneres klassisches Mittelstürmertor dürfte kaum je erzielt worden sein. Lewandowski wies mit unfassbarer Körperbeherrschung nach, dass er im Verarbeiten schwieriger Bälle eine Klasse für sich ist: Eine blind geschlagene und eigentlich zu hohe Flanke unter gegnerischer Bedrängnis im Sprung in der Rückwärtsbewegung mit der Brust angenommen, fast noch im Flug mit d...