Bernd das Weißbrot

In Krisenzeiten zählt es zu den blödsinnigen Lieblingsbeschäftigungen mancher Menschen, Edelmetalle zu horten. Eine wunderbare Vorlage für ein lustiges neues Fantasy-Hörspiel über Steuerflucht und Ausstieg aus der Gesellschaft, in dem sich ein Gnom des Schmuggelgoldes bemächtigt. Mariola Brillowska hat es schlicht »Gold« (Autorenproduktion 2016; Ursendung Di., 19.20 Uhr, SWR 2) genannt.

Aus dem modernen »Goldrausch« versuchte auch die AfD Kapital zu schlagen. Vor einigen Jahren begann sie, über ihren Onlineshop überteuerte Goldmünzen als sichere Wertanlage feilzubieten. Zur Zeit ist die rechtsradikale Partei in den Medien wegen der antisemitischen Rede des thüringischen AfD-Landesvorsitzenden Bernd Höcke, der sich mehr als über das Holocaust-Mahnmal in Berlin nur darüber aufregt, wenn man ihm falsche Vornamen verpasst. Aber Antisemitismus ist kein Alleinstellungsmerkmal des rechten Ideologen, der eigentlich Björn heißt. Auch in der gesellschaftlichen »Mitt...