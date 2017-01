Nicht wirklich high

Der Plot klingt eigentlich ganz gut: Im Jahr 2018 stehen in Deutschland alle Zeichen auf Legalisierung von Cannabis. Pharmakonzerne und Wirtschaftsverbände versprechen sich von der Freigabe enorme Gewinne. Die Konzerne lechzen nach einem neuen Markt, Krankenkassen wollen Kosten sparen, und die Bauern planen schon einmal den Anbau im großen Stil. Sogar die Kirchen sprechen von einer »Gabe Gottes«, während sich Parteien und Gewerkschaften für Arbeitsplätze in Grasplantagen sowie weiterverarbeitenden Betrieben stark machen. Also wartet die Kanzlerin nur darauf, dass sie die Legalisierung wohlinszeniert in die Tat umsetzen kann. Nur der »Dude«, der mit dem »Strongdude« den besten Stoff Norddeutschlands an die Kifferwelt lieferte, verspürt keine Vorfreude. Als einziger scheint er bei dem Trubel leer auszugehen. Der einstige Großproduzent sitzt im Knast. Doch angesic...