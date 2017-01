Wenn der Mensch mit einer Axt in den Wald kommt, sagen die Bäume »Sieh mal! Der Stiel ist einer von uns.« Das behaupten jedenfalls die Waldarbeiter im Département Haute-Savoie – man weiß nicht, welche der zwei Parteien sich selbst betrügt.

In der Rhön erzählte mir der ehemalige Waldarbeiter und heutige Verleger Peter Engstler, dass er immer ungerne Zaunpfähle hergestellt habe: »Die bringen nichts, weil sie so dünn sind.« Waldarbeiter werden nach Raummetern bezahlt: Zu seiner Zeit bekamen sie für einen 16 bis 20 DM pro Raummeter – »und schaffen konnte man fünf bis sieben am Tag. Je dünner die Stämme waren, desto länger brauchte man.« Eine »Scheißarbeit«. Die Waldarbeiter bekamen dazu den Bestand im Forst gezeigt, wobei die Stämme entweder vom Förster markiert worden waren oder es sich um Sturmschäden handelte. »Letztere waren am gefährlichsten, aber auch am begehrtesten, weil die meisten Stämme bereits zu Boden gegangen waren. Für die Zaunpfähle wurde Lerch...