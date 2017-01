Sozialdemokrat abgekanzelt

Bei der Kür des Präsidentschaftskandidaten der Mitte-links-Parteien zeichnet sich für die Sozialdemokraten eine herbe Niederlage ab: Bei der Auftaktrunde der von der Parti socialiste (PS) organisierten Vorwahlen vermochte sich am Sonntag der linke Benoît Hamon mit einem Stimmanteil von 36,1 Prozent durchzusetzen. Der ehemalige Premierminister Manuel Valls landete mit 31,2 Prozent lediglich auf dem zweiten Platz. Damit verpasste die Wählerschaft der sozialdemokratischen Regierung des Präsidenten François Hollande einen Denkzettel. Nur rund 1,75 Millionen Franzosen, PS-Anhänger eingerechnet, beteiligten sich am Wahlgang. Vor fünf Jahren waren es noch eine Million mehr. Mit seinem Vorsprung hat Hamon nun die besten Chancen, auch die finale Wahlrunde am kommenden Sonntag für sich zu entscheiden.

Die Absage der Parteibasis und der linken Wählerschaft an die von Hollande und Valls gemeinsam eingeleitete »Sozialdemokratisierung« des tradi­tionsreichen Parti socia...