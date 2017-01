»Die Republik wär’ im Eimer«

Einen Umfang von mehr als 650 Seiten hat die von Ingrid Schiborowski und Anita Kochnowski vorgelegte biographische Dokumentation über »Frauen im spanischen Krieg 1936–1939«. Sie enthält die von den beiden Vereinsmitgliedern der »Kämpfer und Freunde der Spanischen Republik 1936–1939« (KFSR) recherchierte Liste von rund 3.300 Namen von Frauen aus Spanien – und aus vielen anderen Ländern, die nach dem Militärputsch gegen die rechtmäßig gewählte Regierung in Madrid am 17. und 18.Juli 1936 die Volksfront verteidigen wollten.

Damit bewegen sich die Autorinnen – Töchter des deutschen Interbrigadisten Adolf Preissler (1900–1985) – auf einem Feld, das bisher nicht allzu oft bedient worden ist. Das gilt insbesondere für Spaniens Frauen, die – ob an der Front oder im Hinterland, in Verwaltungen und Krankenhäusern, auf den Feldern wie in den Fabriken – ihren Anteil an der Verteidigung der Republik hatten. In der bis dahin vom Katholizismus geprägten Gesellschaft hatt...