Sensationen aus dem Museum

Kaum hat man begonnen, ein wenig nachhaltiger über die von Andy Murray und Novak Djokovic so perfekt verkörperte Monotonie im Herrentennis zu jammern, herrscht bei diesen Australian Open plötzlich unerwarteter Aufruhr. Murray und Djokovic spielten immerhin vier der letzten sechs Finals in Melbourne untereinander aus (der Serbe gewann sie alle), und nur ein einziges Mal in den letzten sieben Jahren gab es dort ein Endspiel ohne einen der beiden (2014). Nun schied nicht nur Titelverteidiger Djokovic bereits in der zweiten Runde gegen Denis Istomin aus. Im Achtelfinale erwischte es am Sonntag mindestens ebenso sensationell auch Murray. Der Weltranglistenerste verlor in vier Sätzen gegen den ungesetzten Mischa Zverev 7:5, 5:7, 6:2, 6:4.

Dies ist umso bemerkenswerter, da es sich bei dem 29jährigen Zverev noch um einen Serve-and-Volley-Spieler der alten Schule handelt, ein Spieler mit einem begnadeten Touch am Netz, aber eben auch die Art Spieler, die von der De...