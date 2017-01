Auf Leben und Tod

Der Wald

Heute Jäger und Gejagte. Auch die dritte Folge der spektakulären Tierdoku »Auf Leben und Tod« handelt letztlich vom Verschwinden. Wir verabschieden uns ja gerade weltweit von vielen Tierarten, ein paar Exemplare werden wie in der Arche in Zoos überleben; die Entsorgung der Menschen, bevor die Tiere wieder ausgewildert werden können, übernimmt allerdings kein Gott, sondern der Mensch selbst. Der Klimawandel dürfte aber ähnlich wie die gute alte Sintflut wirken. Wälder bedecken ein Drittel aller Kontinente, und in ihnen verborgen lebt mehr als die Hälfte aller bekannten Tierarten: Tiger, Harpyien, Schimpansen und Treiberameisen.

Das Erste, 20.15

Düsenjäger

Während des Kalten Krieges landet ein sowjet...