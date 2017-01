Sich verkleinern

Manche haben ja Wohnungen! Da merkt man gar nicht, dass die da wohnen. Da liegt nichts rum, und alles steht wie gemalt. Da traut man sich nichts und erfährt nichts. Was die lesen beispielsweise, oder wo sie überall waren. Bei mir ist das anders, da steht alles offen, die Andenken von meinen Reisen und die Bücher, die ich gerade lese. Manchmal, wenn Besuch kommt, lege ich auch extra eines so zufällig hin, das ich gar nicht lese, das sich aber gut macht. Bei mir kann jeder sehen, dass ich da wohne.

Es ist nicht immer so sauber, das nicht, aber doch aufgeräumt in dem Sinne, dass die Sessel frei sind, und ins Schlafzimmer geht ja keiner. Meine Nachbarin will mir eine Putzfrau einreden, weil ich nicht mehr so dahinterher bin, aber die Ecken, die macht Ihnen keine Putzfrau, habe ich gesagt! Ich gehe selber nicht mehr so in die Ecken, dann beza...