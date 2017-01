Blues an der Innenstadtfront

Vom Rosenthaler Platz in Berlin bewegen sich Menschen aus vieler Damen und Herren Länder in alle Richtungen. Sie machen sich im eigenen Auftrag auf den Weg in die umliegenden Straßen, um eine tolle Nacht zu haben. Es ist Mittwoch abend, doch aus ihren Gesprächen klingt eine Aufgeregtheit, als handelte es sich um ein Wochenende. Alle wollen noch etwas möglichst Schönes erleben, bevor Donald Trump als US-amerikanischer Präsident vereidigt wird. Dass Berlin-Mitte auf engstem Raum die unterschiedlichsten Eindrücke bietet, zeigt sich wenige hundert Schritte weiter, in der Ackerstraße. Die Gegend wirkt, als hätten sämtliche Bewohner schon vor Wochen die Fußwege hochgeklappt und sich für den Winterschlaf in ihre Wohnungen zurückgezogen.

Nur aus dem Schokoladen im Erdgeschoss eines Altbaus dringen Licht und Geräusche. Dessen Betreiber haben über ein Vierteljahrhundert etliche Kündigungen und Räumungsklagen abwehren können. Längst bieten sie den unterschiedlichsten...