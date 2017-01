Toleranter werden

Das Stelldichein auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos war ein sehr, sehr wichtiger Termin für Saudi-Arabien. Das zeigte schon der Umfang der Delegation des Landes. Gleich mehrere Minister hatten sich aus dem warmen Riad aufgemacht in den weißen Schnee der Schweizer Alpen. Dort durfte das Königreich am Donnerstag sein ehrgeiziges Zukunftsprogramm »Saudi Vision 2030« vorstellen.

Das Land will raus aus der Abhängigkeit von der Erdölindustrie, die fast die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes erwirtschaftet. In Zukunft will das Königreich einerseits auf Sonnenenergie setzen und andererseits den Bergbau forcieren. Blei, Gold, Zinn, Kupfer, Eisen, Silber, Bauxit, Phosphat und Aluminium – unter dem Wüstensand gibt es einige Bodenschätze zu heben.

»Privatisierung ist der Schlüssel. Saudi-Arabiens Zukunft wird durch den Privatsektor angeführt«, machte Energieminister Chalid Al-Falih den aufmerksam lauschenden Wirtschafts- und Finanzkapitänen in Davos den Mund wässerig...