Guerillero im Pantheon

Im Panteón Nacional, der Ruhmeshalle in Venezuelas Hauptstadt Caracas, ruhen die Helden des südamerikanischen Landes, etwa der als Befreier verehrte Simón Bolívar. Vor allem Militärs, aber auch bedeutende Künstler und Schriftsteller wie Teresa Carreño und Rómulo Gallegos liegen hier. Am heutigen Montag kommt nun der erste Guerillero hinzu. Mit einer »gigantischen Demonstration«, so Staatschef Nicolás Maduro, soll Fabricio Ojeda in das Pantheon überführt werden.

Das Datum ist nicht zufällig gewählt: Am 23. Januar 1958 wurde der Diktator Marcos Pérez Jiménez gestürzt. Angeführt wurde der Aufstand durch eine in der Illegalität gebildete »Patriotische Junta«, der praktisch alle verfolgten Parteien angehörten: die sozialdemokratische AD, die christsoziale Copei, die liberale URD und die Kommunistische Partei PCV. Präsident des Zusammenschlusses wurde Fabricio Ojeda.

Die Hoffnungen auf einen wirklichen Aufbruch in Venezuela wurden jedoch enttäuscht. Am 31. Okto...