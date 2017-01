Falsches Klassenbewusstsein

Präsidentschaftswahlen in den USA laufen in der Regel immer gleich ab: Im Mittelpunkt stehen die Kandidaten, ihre Ansichten, ihre Standpunkte und, was möglicherweise noch wichtiger ist, ihre Persönlichkeit.

Natürlich kennt diese Kandidaten niemand wirklich, aber dank moderner Medienkommunikation glauben wir, es doch zu tun. Tatsächlich aber sind diese Politiker für uns bestenfalls vertraute Unbekannte, weil wir sie täglich in der Wahlwerbung der Parteien sehen oder in Interviews, die von den Fernsehanstalten ausgestrahlt und ins Internet gestellt werden.

Indes sollte in einer politischen Demokratie das Volk als handelndes Subjekt im Mittelpunkt des Interesses stehen. Denn was wären Wahlen ohne Wähler? Von den Medien aber wird die Mehrheit der Durchschnittsbürger ignoriert, weil die Kandidaten der Minderheit der reichen Elite den Hof machen, als gelte es, die Zuneigung einer Geliebten zu gewinnen.

Daran wird die wahre Natur der Politik in diesem Land de...